Yarar eş anlamlısı nedir? Yararın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli kelimelerden birisi de yarar kelimesidir. Eski Türkçede "uymak, yakışmak" anlamlarında kullanılan "yara-" fiilinden türetilmiştir. Bu fiile eklenen isim fiil ekinin kalıplaşmasıyla türemiş bir kelimedir. Yarar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir işten elde edilen iyi sonuç

Çıkar

Yarayan, elverişli, uygun

Yarar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı sözcükler hem kelime dağarcığını geliştirmek hem de ifadeleri çeşitlendirmek için oldukça faydalıdır. Farklı ifade edilmelerine rağmen anlam bakımından aynı olan sözcükler eş anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimelerden bir ya da birkaçı genellikle yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimelerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilen sözcükler olduğundan dolayı yazılış ve okunuş olarak farklı olmaları anlamı değiştirmez. Bu kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde ve en önemlisi konuşma esnasında kelime çeşitliliğinden dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir.

Yararın eş anlamlısı da yazılış ve okunuş bakımından yarardan farklılık gösterse de anlam olarak aynıdır. Anlamdaş olarak da ifade edilen yarar kelimesinin eş anlamı olan kelime de cümlede kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yarar eş anlamlısı olan kelimeler:

Avantaj

Çıkar

Fayda

Kâr

Kazanç

Getiri

Uygun

Yararın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime olarak zengin bir yapıya sahip olan Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Yarar yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler cümlede herhangi bir hataya yol açmaz. Özellikle fayda kelimesi en az yarar kelimesi kadar sık bir şekilde kullanılabilir. Yarar sözcüğünün kullanılabileceği her cümlede fayda ve avantaj kelimeleri de kullanılabilir. Bu kelimeler ile örnek cümleler konuyu daha iyi anlatır. Yararın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: