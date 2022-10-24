Merkep eş anlamlısı nedir? Merkep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Merkep Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "(ata ve arabaya) binme, binek" anlamına gelen "markab" kelimesinden ödünçlenmiştir. Türkçede yaklaşık 14. yüzyıldan beri kullanılan merkep kelimesi genellikle "binmek" ya da "taşıt aracı, at veya eşek" gibi anlamlarda kullanılmıştır. Ancak kelimenin kullanım alanlarının farklılaşması nedeniyle "binmek" ve "taşıt aracı" gibi anlamlarını kaybetmiştir. Günümüzde merkep kelimesi "eşek" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre de merkep kelimesinin anlamı "eşek"tir.

Merkep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime birden fazla anamla karşılık gelebilir bu nedenle anlamdaş sözcükler çeşitlilik gösterebilir. Bunun sebebi Türkçedeki birçok kelimenin farklı dillerden gelip dilimize yerleşmiş olmasıdır. Kelime ve anlam bakımından geniş bir yelpazeye sahip olması nedeniyle eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümleye ve kelimeye dikkat etmek gerekir.

Merkep kelimesinin eş anlamı olan bir kelime vardır. Merkebin eş anlamlısı olan kelime "eşek" kelimesidir. Türkçe kökenli olan eşek kelimesi cümle içinde merkep yerine kullanılabilir. Eski Türkçede "malum yük hayvanı" anlamına gelen "eşgek" kelimesinden evrilmiştir. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde olan bir kelimedir. Merkep kelimesi Türkçeye eşeğin karşılığında değil "binmek" ve "taşıt aracı" gibi anlamları karşılamak için geçmişse de kelimenin kullanım alanlarının farklılaşması sonucunda eşeğin karşılığını almıştır.

Merkebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri birbirleri yerine kullanmadan önce cümlenin ve kelimenin anlamı kontrol edilmelidir. Bu sayede cümlelerde anlatım bozukluğu yaşanmasının önüne geçilebilir. Merkep eş anlamlısı olan "eşek" ve merkep kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Arkadaşını böyle bir vakitte eşeğin üstünde görünce koştu.

Atın, eşeğin boynuzu olmaz.

Merkebin izinden gidip su bulunca sevinme.

Ancak bu eşeklere bu sopa az gelir.

Onun eşeği hiç şaşırmaz, her zaman kapının önünde durur.

Eşeğe istediğin kadar semer koyup binmeye çalış, bu köy yolunda beş adım gidemezsin.

Hana girmeden önce bindiği eşeği kapının önündeki tahtaya bağladı.

Köy yolunda eşekle ilerlemek çok zordu.



