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Yararlarını öğrendikten sonra maydanoz saplarını atmaktan vazgeçeceksiniz!

28.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mutfağın vazgeçilmezi olan maydanoz, girdiği yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Genellikle yaprakları kullanılıp sapları çöpe atılsa da maydanozun yaprakları kadar sapları da vücuda büyük bir fayda sağlıyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan maydanoz, sağlıklı beslenmek isteyenler için harika bir besin. Maydanoz sapının yararlarını ve yapabileceğiniz doğal kürleri sizler için araştırdık. İşte detaylar!

Yararlarını öğrendikten sonra maydanoz saplarını atmaktan vazgeçeceksiniz!

Maydanoz; günlük alınması gereken C vitamini, A vitamini, kalsiyum, folik asit, demir ve potasyumu büyük oranda karşılayan harika bir bitki. Vücudu toksin ve iltihaplardan arındırmasının yanı sıra kanseri önlemeye dahi yardımcı oluyor. En güçlü antioksidan kaynaklarından olan maydanozun saplarını sakın atmayın! Bu sapları değerlendirerek vücut direncinizi artıracak sağlıklı kürler hazırlayabilirsiniz.

MAYDANOZ SAPININ FAYDALARI

  • İçerisindeki K vitamini ile kemiklerin güçlenmesini sağlar ve kan pıhtılaşmasını düzenleyici etki gösterir.

  • İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  • Göz sağlığını korur, katarakt riskini en aza indirir.

  • Meme, deri, prostat gibi birçok kanser çeşidini önler.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve alerjilere karşı direnci artırır.

  • Demir eksikliği ve kansızlık sorunlarına iyi gelir.

  • Eklemlerdeki şişlikleri önler ve ağrıları azaltır.

  • Mide hastalıklarını tedavi eder.

  • Kilo vermek ve vücuttaki ödemi atmak için büyük bir etki gösterir.

  • Regl dönemi ağrılarını gidermek için kullanılır.

  • Böbrek hastalıklarına iyi gelir.

  • Kalp krizi riskini en aza indirir.

  • Saç dökülmesini önler.

  • Cildi güzelleştirir.

DETOKS ETKİSİ İÇİN MAYDANOZ SAPI KÜRÜ

Maydanoz sapı kürü ile metabolizma hızını artırarak ödemlerden kurtulabilirsiniz. Ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidan miktarını da karşılayabilirsiniz. Güne enerjik ve zinde başlamak için kullanabileceğiniz bu kürü sabahları aç karna içmeniz büyük önem taşıyor. Bu sebeple maydanoz kürünü kahvaltıdan yarım saat önce tüketmenizde fayda var. Ayrıca 15 gün boyunca uygulayıp ardından 10 gün ara vermeniz gerekiyor.

  • 20 adet maydanoz sapını yıkayın.

  • Yarım bardak suyu ve maydanoz saplarını robottan geçirin.

  • İçerisine 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin.

  • Karışımı bekletmeden tüketebilirsiniz.

VÜCUDU TEMİZLEYEN MAYDANOZ SAPI SUYU

Maydanoz sapı suyu ile vücut direncinizi arttırabilirsiniz. İltihap sökücü özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan bu suyu; mide, bağırsak ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanabilirsiniz. Kan akışını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarının önüne geçebilirsiniz.

  • 1 demet maydanoz sapını yıkayın.

  • Yarım litre su içerisinde kaynatın.

  • Soğuduktan sonra süzerek tüketebilirsiniz.


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