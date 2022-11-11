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Yarasa yediği anları sosyal medyadan paylaştı! Kemiklerini bile kemirerek yedi... Cezası ağır oldu

11.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sakhon Nakhon eyaletinde yaşayan Phonchanok Srisunaklua isimli YouTuber, sosyal medya hesabından yarasa çorbası içtiği anları paylaştı. Yarasa çorbasının suyunu içtikten sonra bütün haldeki hayvanı alarak ısırmaya başlayan YouTuber beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

YouTube’da yaklaşık 400 bin abonesi bulunan Phonchanok Srisunaklua isimli bir sosyal mesya fenomeni yarasa çorbası içtiğini gösteren 40 dakikalık klibi yayınladıktan sonra tepkilerin odağına yerleşti. Bütün halde bulunan yarasayı kaynatarak kendisine yemek yaptığını dile getiren fenomen isim Yaban Hayatı Koruma ve Koruma Yasası'nın 17. Maddesini ihlal etme suçundan tutuklandı.

ÖZÜR DİLEMESİ İŞE YARAMADI

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Başlangıçta hakkındaki suçlamaları reddeden ve videosunu silen Phonchanok Srisunaklua görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bir özür paylaşımı yaptı. Görüntülerde yarasayı kaynattıktan sonra içerisine soğan, biber ve domates ekleyerek lezzetli bir çorba yaptığını anlatan Srisunaklua, önce kaşık kaşık yemeğin suyundan içiyor. Ardından ise tabağın tam ortasında duran yarasanın kanatlarından tutarak ısırmaya devam ediyordu.

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Kötü bir niyeti olmadığını dile getiren Youtuber, bir daha yarasa yemeyeceğine söz vermesine rağmen tutuklanmaktan kurtulamadı. Fenomen isim 5 yıl hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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