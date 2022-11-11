Canlı yayında tuhaf anlar! Sunucu gülmekten tuvalete yetişemeyince olanlar oldu

CBS Sports Radio sunucusu Shaun Mraz canlı yayın sırasında konuklarıyla birlikte o kadar çok eğlendi ki ortaya ilginç anlar çıktı. Güldüğü sırada sandalyesinden düşen sunucu canlı yayın sırasında pantolonunu tutarak stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı. Mikrofonun açık olduğunu unutan sunucu tuvaletini kaçırdığını ve acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.

“GÖZLERİNİZİN İÇİNE BAKAMIYORUM”

Tuvaletten döndükten sonra yeniden yerine oturan Mraz’ın canlı yayın konukları sunucunun durumunu merak ederek nasıl olduğunu sordu. Durumu ti’ye alan Mraz, “Şu an gözlerinizin içine bakamıyorum. Çünkü çok utanıyorum. İşler çok kötü değildi. Sadece kağıt havlu sayesinde sorunu çözebildim” dedi.



