Yaratıcılık dedikleri bu olsa gerek!

Sokak sanatı illaki sanatsal değeri olan çalışmalar değildir, kiminin vandalizm dediği küçücük şeyler şehre büyük değer katar. Vandalizm, bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar verme eylemidir.

Ancak her zaman “zarar vermek” olarak tanımlamak mümkün olmayabilir. Bazen şehrin dokusuna uygun, sanki her zaman oradaymış gibi yapılan müdahaleler şehri zenginleştirir, güzelleştirir ve sokaklarına değer katar.

İşte vandalizme sokaklardan birkaç örnek...



