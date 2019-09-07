Mynet Trend

Yaratıcılık dedikleri bu olsa gerek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 07.09.2019 02:33 | Son Güncelleme

Şehirleri işte böyle renklendiriyorlar! Birbirinden renkli sokak sanatları, yaratıcılığın ne demek olduğunu bir daha gözler önüne seriyor. İşte o resimler...

Yaratıcılık dedikleri bu olsa gerek!

Sokak sanatı illaki sanatsal değeri olan çalışmalar değildir, kiminin vandalizm dediği küçücük şeyler şehre büyük değer katar. Vandalizm, bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar verme eylemidir.

Ancak her zaman “zarar vermek” olarak tanımlamak mümkün olmayabilir. Bazen şehrin dokusuna uygun, sanki her zaman oradaymış gibi yapılan müdahaleler şehri zenginleştirir, güzelleştirir ve sokaklarına değer katar.

İşte vandalizme sokaklardan birkaç örnek...

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-7XMi

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-9bGF

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-9rdg

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-AcHW

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-aXA6

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-AZya

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-eEiZ

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-FNzB

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-GHYA

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-jfOO

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-LuYa

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-PbvT

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-QdWF

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-rCZd

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-RWH2

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-sOrR

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-SxMl

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-Tqvb

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-Xg97

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-Xk3G

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-YSQs

sehri-guzellestiren-en-guzel-vandal-Z0DD


BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktıVahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Yüzen kale Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyorYüzen kale Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sokak sanatı vandalizm

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!

İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Kadınlar orgazm olurken nasıl görünür? İşte yanıtı...

Kadınlar orgazm olurken nasıl görünür? İşte yanıtı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekmek bıçağıyla vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Dubai Şeyhi'nin lüks yatı Bodrum'da

Yüzen kale Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!

İnternetten tanışıp evde buluştu, hayatının şokunu yaşadı!

Böyle hırsızlık görülmedi! Marmaris'in koylarından topladığı çöpler çalındı

Böyle hırsızlık görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.