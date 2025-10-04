Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler!

Şanlıurfa’da yaşayan Musa (45) ve Hatice (37) Timuçin çiftçinin en küçük evlatları Yusuf’a (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bir süre tedavi gören Yusuf, hastalığına çözüm bulunmayınca tedavi için Adana’da hastaneye getirildi.

Mali sıkıntı içinde olan aile, sosyal medyadan evlatlarının fotoğrafını paylaşıp yardım toplamaya başladı ancak bir süre sonra hesapları çalındı. Çalınan hesaptaki fotoğraf ve videolar başka yardım sayfalarında paylaşılıp Yusuf adına yüz binlerce lira toplanıldı. Dolandırıcılar söz konusu yardımları Yusuf’a ulaştırmadığı gibi, bu hesaplardan aileyi de engelledi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Anne Hatice Timuçin, kendi hesabını çalan şahsa ulaşıp savcılığa şikâyet edeceklerini söylemesi üzerine “Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz? Savcının işi gücü yok bir TikTok’la uğraşacak, siz bu devleti ne zannettiniz. Şaşırmışsınız siz” diyen şahıs, aileyle dalga geçti. Aile, bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Baba Musa Timuçin “Oğlumun fotoğraflarını kullanıp para toplamışlar ama bize hiçbir yardım gelmedi. Suç duyurusunda bulunduk ancak herhangi bir dönüş olmadı, çözüm bekliyoruz. Bir kadın ölen babası adına binlerce lira evladım için para göndermişti, o bile dolandırıcılara gitti” diye konuştu.

“BENİMLE DALGA GEÇTİLER”

Anne Hatice Timuçin ise TikTok hesaplarının çalındığını belirterek “Başka hesaplar üzerinden oğlumun fotoğrafını paylaşıp bizi engellediler. Biz bunları başta hiç fark etmedik, başkalarının uyarıları üzerine öğrendik. Hesabı çalan kişiye ulaştım, benimle dalga geçti, utanmadan 4 bin lira da para istedi. Hepsi kanıtlı, şikâyetçi olduk. Şu an bizimle ilgilenen sadece bir dernek var. “Ogün Abi Derneği” haricinde kimse başka yere para göndermesin” ifadelerini kullandı.