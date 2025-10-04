Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler!

Dolandırıcılar, balık pulu ve kelebek hastası Yusuf’a yardım için açılan TikTok hesabını çaldı. Çocuğun fotoğraflarını kullanarak yeni bir hesap açan vicdansızlar, yüz binlerce lira yardım toplayıp ortadan kayboldu.

Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler!

Şanlıurfa’da yaşayan Musa (45) ve Hatice (37) Timuçin çiftçinin en küçük evlatları Yusuf’a (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bir süre tedavi gören Yusuf, hastalığına çözüm bulunmayınca tedavi için Adana’da hastaneye getirildi.

Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler! 1

Mali sıkıntı içinde olan aile, sosyal medyadan evlatlarının fotoğrafını paylaşıp yardım toplamaya başladı ancak bir süre sonra hesapları çalındı. Çalınan hesaptaki fotoğraf ve videolar başka yardım sayfalarında paylaşılıp Yusuf adına yüz binlerce lira toplanıldı. Dolandırıcılar söz konusu yardımları Yusuf’a ulaştırmadığı gibi, bu hesaplardan aileyi de engelledi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Anne Hatice Timuçin, kendi hesabını çalan şahsa ulaşıp savcılığa şikâyet edeceklerini söylemesi üzerine “Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz? Savcının işi gücü yok bir TikTok’la uğraşacak, siz bu devleti ne zannettiniz. Şaşırmışsınız siz” diyen şahıs, aileyle dalga geçti. Aile, bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler! 2

Baba Musa Timuçin “Oğlumun fotoğraflarını kullanıp para toplamışlar ama bize hiçbir yardım gelmedi. Suç duyurusunda bulunduk ancak herhangi bir dönüş olmadı, çözüm bekliyoruz. Bir kadın ölen babası adına binlerce lira evladım için para göndermişti, o bile dolandırıcılara gitti” diye konuştu.

Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler! 3

“BENİMLE DALGA GEÇTİLER”

Anne Hatice Timuçin ise TikTok hesaplarının çalındığını belirterek “Başka hesaplar üzerinden oğlumun fotoğrafını paylaşıp bizi engellediler. Biz bunları başta hiç fark etmedik, başkalarının uyarıları üzerine öğrendik. Hesabı çalan kişiye ulaştım, benimle dalga geçti, utanmadan 4 bin lira da para istedi. Hepsi kanıtlı, şikâyetçi olduk. Şu an bizimle ilgilenen sadece bir dernek var. “Ogün Abi Derneği” haricinde kimse başka yere para göndermesin” ifadelerini kullandı.

Çaresiz aileyi böyle dolandırdılar! Önce çaldılar, sonra para istediler! 4


Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere Kilisesi’nde tarihi atama! İlk kez getirildiİngiltere Kilisesi’nde tarihi atama! İlk kez getirildi
NASA verileri korkuttu! Dünya giderek kararıyor! NASA verileri korkuttu! Dünya giderek kararıyor!

Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.