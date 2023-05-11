Yaren Alaca fileli tarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekolteli poz verdi

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Yaren Alaca, göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Tiktok'ta çektiği videolar ile ün kazanan ünlü fenomen fileden büstiyer giydi.

19 yaşındaki ünlü fenomen katıldığı bir davette iddialı tarzı ile dikkat çekti. Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomen çok beğenildi.

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapılıyor. Alaca'nın paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Bursa doğumlu ünlü isim bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.



