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Yargı'da 'Komiser Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan aşka geldi

10.04.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'da 'Komiser Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan aşka geldi. Aslan senarist eşi Sema Ergenekon ile pozlarını paylaşıp eşinin doğum gününü kutladı.

Yargı'da 'Komiser Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan aşka geldi

'Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in yakın arkadaşı 'Eren'e hayat veren Uğur Aslan eşi Sema Ergenekon'nun doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Uğur Aslan, zaman zaman rol arkadaşlarıyla verdiği pozları yayınlarken bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da paylaşıyor. Ünlü isim, son olarak 22 yıldır birlikte olduğu eşinin doğum gününü kutladı.

Ergenekon ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğdun can yarım, yol arkadaşım, sevdiğim. Bir ömrü taşlı taşsız yollarda, senle yürümek dileğiyle seni seviyorum" notunu düştü.

tmtm

"SEMA ÜZERİNDEN LOBİ YAPMAYA ÇALIŞTIM OLMADI"

Daha önce 'Yargı'daki rolünü nasıl aldığına ilişkin açıklama yapan Uğur Aslan, dizinin senaryosunu okuduğunda menajerine bu rolü istediğini söylemiş. Gülerek, "Sema üzerinden lobi yapmaya çalıştım ama olmadı" diyen Uğur Aslan, Komiser Eren rolü için Yargı dizisinin yapımcısı ile yönetmenin kendisini uygun gördüğünü belirtmişti.

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