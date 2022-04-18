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Yargı'da Pars savcının Ozan Tufan yorumu sosyal medyada olay oldu!

18.04.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Yargı, her hafta reyting sonuçlarında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Yargı'da Savcı Pars'ın, futbol oynarken Ozan Tufan'a yaptığı gönderme sosyal medyada olay oldu.

Yargı'da Pars savcının Ozan Tufan yorumu sosyal medyada olay oldu!

Popüler dizi Yargı oyuncu performansları ve konusunun yanı sıra diyaloglarıyla da gündeme geliyor. Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Savcı Pars karakterinin, futbol esnasında yaptığı Ozan Tufan göndermesi dikkat çekti.

YARGI'NIN PARS SAVCISINDAN OZAN TUFAN GÖNDERMESİ

Yargı'da halı saha sahnesindeki muhabbet olay oldu. Savcı Pars'ın pası karşılanmayınca futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı. Savcı Pars, "Oğlum zıplasana. Ne bakıyorsun topa. Saçın bozulmasın diye kafa topuna çıkmıyorsun, Ozan Tufan mısın sen be?" deyince sosyal medya çalkalandı. Yargı izleyicileri Savcı Pars'ın bu ifadesi üzerine sosyal medyada çok sayıda esprili tweet attı.

İşte o paylaşımlar...

Yargı'da Pars savcının Ozan Tufan yorumu sosyal medyada olay oldu!

Yargı'da Pars savcının Ozan Tufan yorumu sosyal medyada olay oldu!

Yargı'da Pars savcının Ozan Tufan yorumu sosyal medyada olay oldu!

Yargı'da Pars savcının Ozan Tufan yorumu sosyal medyada olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Tufan Yargı dizisi
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