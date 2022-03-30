Yargı dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz'dan bebek sürprizi!

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 27. yeni bölümüyle 3 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer'in, öldüğü haberi Ceylin ve ailesini yasa boğuyor!

Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmaktadır.

Zafer’in kaybı Erguvan ailesinde olduğu gibi Kaya ailesinde pek çok taşı yerinden oynatmıştır. Böylesi bir kaybın sarsıntıyla uğraşmaya çalışırken, tüm kozlar savaş davullarını vurmaya başlayan Yekta Tilmen’dedir ve onun bu konudaki manevraları merak edilmektedir.

Acısıyla baş etmeye çalışan Ceylin ve ev halkı için cinayeti aydınlatabilmek uğruna tüm herkes seferber olmuştur. Metanetle gerçeğin açığa çıkmasını bekleyen Ceylin için yardım hiç beklemediği bir yerden gelecektir.



Bir yanda kendi ailesinin üzerindeki ölü toprağını anlamlandırmaya çalışan Ilgaz, bir yandan da sevdiği kadının yası ile kahrolmaktadır. Hayatın onlara sunduğu ve pek çok hata ile örülü bu beklenmedik kayıp ikili için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

