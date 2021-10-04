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Yargı dizisi 3. bölümde neler oldu? Ilgaz'dan büyük acı yaşayan Ceylan'a destek: Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın

04.10.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin dizisi Yargı 3. bölümüyle ekrana geldi. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat'ın başrollerde oynadığı Yargı'nın son bölümünde, artık acısına katlanamayan Ceylan'a Ilgaz büyük destek oldu. Acısını anlatmaya başladığında sinirlerine hakim olamayan Ceylan gözyaşlarına boğuldu. Ilgaz "Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın" sözleriyle Ceylan'ı teselli etmeye çalıştı.

Yargı dizisi 3. bölümde neler oldu? Ilgaz'dan büyük acı yaşayan Ceylan'a destek: Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı Yargı dizisi, 3. bölümüyle 3 Ekim Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı.

ÇINAR CEZAEVİNE GİRDİ!

Yargı'nın son bölümünde Çınar'ın duruşma günü geldi. Ceylin tam mahkeme salonuna girecekken içeride babasını gördü. Cübbesini çıkartarak içeri girer ve ortalığı karıştırarak babasını mahkeme salonundan çıkartmayı başardı. Sonrasında etkili bir savunma yaptı fakat, Savcı Pars'ın delilleri ışığında Çınar tutukladı.

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YARGI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 3. bölümde Ceylin ve Ilgaz, katili bulmak için birlikte hareket ediyor.

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Ceylin’in bulduğu İnci ve Metin’in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz’la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar.

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Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci’nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren’in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars’ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

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Pars hem kardeşi Neva’nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz’ın hata yapmasını istediği için Çınar’ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır.

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Ceylin ise, Çınar’ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır.

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Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar’ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar.

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Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

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Cinayetin ve İnci’nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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