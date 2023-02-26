Yargı dizisi final mi yapıyor? Yargı ne zaman bitecek? Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinde final iddiası!

Her hafta pazar günleri ekrana gelen Yargı dizisi bu akşam iki haftalık aranın ardından ekranlara geldi. Dizi, yayınlandığı günden beri ilgiyle izleniyor. Televizyon izleyicileri Yargı dizisinin final tarihini araştırıyor. İlk sezonun bitiminin ardından diziyle ilgili 2. sezon için anlaşmaya varılmış ve Yargı, yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Peki Yargı dizisi final mi yapıyor? Yargı ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Yargı dizisi, 2. sezona da izlenme rekorları kırıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynadığı diziye dair sevenlerini üzen bir iddia ortaya atıldı.



Dizinin final tarihiyle ilgili henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapım şirketi veya kanaldan ya da oyunculardan Yargı dizisinin finaline ilişkin bir açıklama gelmesi halinde gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YARGI BİTİYOR İDDİALARI

TV eleştirmeni Sina Koloğlu'ndan, dizi meraklılarına herkesi şaşırtan bir cevap geldi. Koloğlu, güvendiği bir kaynaktan bahsederek final sorusunu yanıtladı. Herkesin merakla izlediği Yargı dizisinin final yapacağını belirten Koloğlu "Güvenilir bir kaynağa sordum diyeyim. ‘Tadında bırakalım diye düşünüyoruz’ cevabını aldım." dedi.





