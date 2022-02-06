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Yargı dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yargı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

06.02.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 19 Eylül 2021'de ekranlarda yerini alan Yargı dizisi, merak uyandıran senaryosu ile büyük çıkış yakaladı. Halen her hafta sosyal medyada gündem olan Yargı dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşırken Mehmet Yılmaz Ak, Onur Durmaz gibi oyuncular da dizinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizisinin konusu nedir?

Yargı dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yargı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Konusu, oyuncu kadrosu ile sezonun dikkat çeken dizilerinden olmayı başaran Yargı, her hafta pazar günleri ekranlarda yerini alıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı diziyi Ali Bilgin yönetiyor. Psikolojik gerilim ve polisiye türündeki dizi Kanal D ekranlarında yer alıyor. Yargı dizisi uyarlama değil. İşte Yargı dizisi hakkında merak edilenler...

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisinin çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı biliniyor.

Yargı dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yargı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ilgaz ve Ceylin'in yolları bir cinayet vakası ile kesişir. Yargı dizisinde, katili birlikte arayan bu ikilinin yaşadıkları işleniyor. Ilgaz rolüne Kaan Urgancıoğlu, Ceylin rolüne ise Pınar Deniz hayat veriyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz Kaya)
  • Pınar Deniz (Ceylin Erguvan)
  • Hüseyin Avni Danyal (Metin)
  • Uğur Polat (Yekta)
  • Mehmet Yılmaz Ak (Pars)
  • Ali Seçkiner Alıcı (Zafer)
  • Arda Anarat (Çınar)
  • Ece Yüksel (İnci)
  • Zeyno Eracar (Gül)
  • Uğur Aslan (Eren)
  • Onur Durmaz (Engin)
  • Başak Gümülcinelioğlu (Neva)
  • Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin)
  • Onur Özaydın (Osman)
  • Özlem Çakar (Makbule)
  • Zeynep Atılgan (Parla)
  • Beren Nur Karadiş (Defne)
  • Cezmi Baskın (Merdan)
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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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