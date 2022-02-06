Yargı dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yargı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Konusu, oyuncu kadrosu ile sezonun dikkat çeken dizilerinden olmayı başaran Yargı, her hafta pazar günleri ekranlarda yerini alıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı diziyi Ali Bilgin yönetiyor. Psikolojik gerilim ve polisiye türündeki dizi Kanal D ekranlarında yer alıyor. Yargı dizisi uyarlama değil. İşte Yargı dizisi hakkında merak edilenler...

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisinin çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı biliniyor.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ilgaz ve Ceylin'in yolları bir cinayet vakası ile kesişir. Yargı dizisinde, katili birlikte arayan bu ikilinin yaşadıkları işleniyor. Ilgaz rolüne Kaan Urgancıoğlu, Ceylin rolüne ise Pınar Deniz hayat veriyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?