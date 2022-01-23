Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor Dizinin başrollerinde yer alan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, savcı ve avukat rollerine hayat veriyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği dizinin senaryosunu da Sema Ergenekon kaleme alıyor. Peki Yargı dizisi nerede çekiliyor?

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Ancak İstanbul'un hangi semtlerinde çekildiğine dair ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Dizide bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olmasına yönelik bir bilgi bulunmamakta. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerde yer aldığı dizinin senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz), Pınar Deniz (Ceylin), Hüseyin Avni Danyal (Metin), Uğur Polat (Yekta), Mehmet Yılmaz Ak (Pars), Ali Seçkiner Alıcı (Zafer), Arda Anarat (Çınar), Ece Yüksel (İnci), Zeyno Eracar (Gül), Uğur Aslan (Eren), Onur Durmaz (Engin), Başak Gümülcinelioğlu (Neva), Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin), Onur Özaydın (Osman), Özlem Çakar (Makbule), Zeynep Atılgan (Parla), Beren Nur Karadiş (Defne) ve Cezmi Baskın (Merdan)

