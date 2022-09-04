Yargı dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ceylin'den cinayet itirafı!

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, merakla beklenen 35. bölümüyle ekranlarda olacak. Yargı'nın yeni sezon fragmanı da geldi.

"BEN BAŞKASINI ÖLDÜRDÜM"

Yargı'nın çarpıcı fragmanında, Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunuyor. Ceylin'in, "Ilgaz'ı ben öldürmedim. Ben başkasını öldürdüm" sözleri dikkat çekiyor. Peki Ilgaz'ı kim öldürdü? Ceylin'in itirafındaki kişi kim?

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı dizi, yakında izleyici ile buluşmaya kaldığı yerden devam edecek. Yargı, yeni sezon ilk bölümüyle yakında Kanal D'de.

