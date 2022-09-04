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Yargı dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ceylin'den cinayet itirafı!

04.09.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni sezon fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Fragmanda Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunuyor. Eren'in "Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı? Kendi ellerimle taşıdım ceset torbasını" sözleri dikkat çekiyor.

Yargı dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ceylin'den cinayet itirafı!

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, merakla beklenen 35. bölümüyle ekranlarda olacak. Yargı'nın yeni sezon fragmanı da geldi.

"BEN BAŞKASINI ÖLDÜRDÜM"

Yargı'nın çarpıcı fragmanında, Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunuyor. Ceylin'in, "Ilgaz'ı ben öldürmedim. Ben başkasını öldürdüm" sözleri dikkat çekiyor. Peki Ilgaz'ı kim öldürdü? Ceylin'in itirafındaki kişi kim?

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Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı dizi, yakında izleyici ile buluşmaya kaldığı yerden devam edecek. Yargı, yeni sezon ilk bölümüyle yakında Kanal D'de.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi Pınar
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