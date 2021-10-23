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Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

23.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi yeni sezona bomba gibi başladı. Her karakteri ayrıca takip ediliyor. Dizide başroller kadar ön plana çıkan bir diğer karakter Pars Seçkin oldu. Pars Seçkin yani Savcı Pars, hem Ceylin’den hoşlanıyor hem de Savcı Ilgaz’ın isteğinin aksine hareket ediyor. Pars Seçkin’i canlandıran Mehmet Yılmaz Ak’ın bir önceki projesi Ramo’dan bu yana değişimini görenler gözlerine inanamıyor.

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

Oyuncuların diziler ve sinema filmleri için kendilerini değiştirmeleri çok sıkça karşılaştığımız bir durum. Oyuncuların kısa zamanda peş peşe işlerde farklı kişiler olmaları ise seyircinin dikkatini fazlasını çekiyor. Yargı dizisinde bir önceki projelerinden farklı olarak seyrettiğimiz bir kaç karakterler de bulunuyor. Onlar biri de Savcı Pars Seçkin’i canlandıran Mehmet Yılmaz Ak.

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. 35 yaşındaki Ak, Ben de Özledim dizisiyle ilk defa kamera karşısına geçti. Daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde oynadı. Mehmet Yılmaz Ak’ın dönüm noktası 2016’da Çetin Tekindor ve Aras Bulut İynemli’nin başrollerini paylaştığı Ay Yapım imzalı İçerde dizisinin kadrosuna Yaşar karakteri ile katılmasıyla oluyor.

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

İki senelik İçerde macerasından sonra yine Ay Yapım’a ait olan Çukur dizisinde ekranlara çıkan Ak, aynı dönemde iki sinema filminde yer aldıktan sonra 2020 yılında Ramo dizisinin kadrosuna dâhil oldu. Ramo dizisinde görüntüsü izleyenleri çok şaşırttı.

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

Kıvırcık, uzun saçları ve bıyıklarıyla Mazhar karakterinin canlandırıyor. Onu daha sade görmeye alışkın olan izleyiciler için bu farklılığı görmek dikkat çekici oluyor. Ramo dizisiyle benzer zamanlarda Netflix’te yayınlanan Fatma dizisinde de yer aldı.

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

Şimdilerde Yargı dizisinde Savcı Pars Seçkin olarak seyircisiyle buluştu.

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandırıyordu! Efsane dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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