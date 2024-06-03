Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz unutamadığı sahneyi anlattı! "İnleyerek tepki verdim"

Pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizi Yargı'nın neredeyse her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri de şüphesiz Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz.

Deniz, son olarak katıldığı programda dizi hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü isim Yargı'da en çok etkilendiği ve unutamadığı anı anlattı.

"VÜCUDUM TİTREDİ"

Oyuncu dizide İnci'nin öldüğünü öğrendiği sahneyi anlattı.

Deniz, şunları ifade etti:

"Ceylin'in 3 bölümlük bir sahnesi vardı. Ceylin'in ağlayarak duygularını göstermemesi gerekiyordu. Fakat o kadar yoğun bir duygu hissediyordum ki müzikaltı bir sahneydi. İnci'yi görüp kapının önüne çıktığım bir sahne vardı. O sahnede o kadar duygu yüklü bir an yaşadım ki. Böyle inleyerek tepki verdim. Vücudum titredi. Sanki o anda değildim bu acıyı daha önce hissettim mi bilmiyorum. "







