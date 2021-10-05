Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'in oyuncu olmadan önceki mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

İlk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterini canlandıran Pınar Deniz'in bir anda nasıl Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncularından biri olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte Pınar Deniz'in keşfedilme öyküsü...

Arap kökenli güzel oyuncu Pınar Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Sil Baştan dizisiyle yaşasa da, esas dikkat çeken projesi bu değil.

2015 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Yani' klibinde oynayan Pınar Deniz, doğal güzelliğiyle klip boyunca tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başarmıştı.

Sonrasında önü açılan Pınar Deniz, 2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisi ile hak ettiği değeri görmeyi başardı.

GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu olmadan önce uzun bir süre satış danışmanlığı yapan Pınar Deniz, satış danışmanıyken de birkaç oyunculuk teklifi aldığını ancak önemsemediğini belirtmişti.

Yengesinin ısrarlarına dayanamayan Pınar Deniz, bir ajansa kaydolduğunu ve ardından bir oyunculuk okuluna başladığını söylemişti. Pınar Deniz, keşfedilme sürecinin çok hızlı ilerlediğini, bunun inanmakla da alakası olduğunu dile getirerek ''Galiba hiç sürünmedim'' demişti.

Pınar Deniz, sektöre girmeden önce yalnızca dış görünüşle bir yerlere gelmeye karşı olduğunu, ''Mesela Miss Turkey filan, korkunç şeyler olduğunu düşünüyordum. Ne demek, ben orada kendimi göstereceğim de bana sırf görüntüm yüzünden puan verecekler!'' sözleriyle anlatmıştı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğdu. İstanbul Tarabya'da büyüyen Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Pınar Deniz'in oyunculuğa ilk adımı Sil Baştan dizisiyle oldu. Ardından Murat Dalkılıç'ın 'Yani' adlı şarkısının klibinde oynadı. Pınar Deniz'in tanınması, 2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisiyle oldu. Ardından pek çok büyük projede yer aldı.

PINAR DENİZ'İN YER ALDIĞI PROJELER

2014 Sil Baştan

2015 Beyaz Yalan

2016-2018 Vatanım Sensin

2017 Kardeşim Benim 2

2018 Bir Deli Rüzgar

2020-2021 Aşk 101

2020 Menajerimi Ara

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

2021 Kırmızı Oda

2021 Aşkın Kıyameti

2021- Yargı



