Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisinin oyuncuları kimler?

Yargı dizisinde Pınar Deniz "Ceylin", Kaan Urgancıoğlu ise "Ilgaz" rolüne hayat veriyor. Sürükleyici senaryosu sayesinde seyircileri Kanal D ekranlarına kilitleyen Yargı dizisinde, cesedi çöp kutusunda bulunan Ceylin'in kardeşi İnci'nin katili araştırılıyor. İnci rolüne Ece Yüksel hayat veriyor. İşte merak edilenler...

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ilgaz ailesine bağlı ve soğukkanlılığı ile dikkat çeken bir karakterdir. İlerleyen zamanlarda hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak olay yaşar. Bu sebeple avukat Ceylin ile yolu kesişir ve ikilinin hayatları bir daha eskisi gibi olmaz. Avukat Ceylin, kural tanımaz ve kendi bildiğini yapan bir karakterdir. Ceylin'in amacı, cesedi çöpte bulunan kardeşi İnci'nin katilini bulmaktır.

YARGI OYUNCULARI