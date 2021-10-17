MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisinin oyuncuları kimler?

Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisinin oyuncuları kimler?

17.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yer alan Yargı dizisinin başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü oyuncular paylaşıyor. Ali Bilgin tarafından yönetilen ve Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan Yargı dizisinde İnci'nin katilinin kim olduğu araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisinin oyuncuları kimler?

Yargı dizisinde Pınar Deniz "Ceylin", Kaan Urgancıoğlu ise "Ilgaz" rolüne hayat veriyor. Sürükleyici senaryosu sayesinde seyircileri Kanal D ekranlarına kilitleyen Yargı dizisinde, cesedi çöp kutusunda bulunan Ceylin'in kardeşi İnci'nin katili araştırılıyor. İnci rolüne Ece Yüksel hayat veriyor. İşte merak edilenler...

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ilgaz ailesine bağlı ve soğukkanlılığı ile dikkat çeken bir karakterdir. İlerleyen zamanlarda hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak olay yaşar. Bu sebeple avukat Ceylin ile yolu kesişir ve ikilinin hayatları bir daha eskisi gibi olmaz. Avukat Ceylin, kural tanımaz ve kendi bildiğini yapan bir karakterdir. Ceylin'in amacı, cesedi çöpte bulunan kardeşi İnci'nin katilini bulmaktır.

Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisinin oyuncuları kimler?

YARGI OYUNCULARI

  • Kaan Urgancıoğlu
  • Pınar Deniz
  • Hüseyin Avni Danyal
  • Uğur Polat
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Arda Anarat
  • Ece Yüksel
  • Zeyno Eracar
  • Uğur Aslan
  • Onur Durmaz
  • Nilgün Türksever
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Pınar Çağlar Gençtürk
  • Onur Özaydın
  • Özlem Çakar Yalçınkaya
  • Zeynep Atılgan
  • Beren Nur

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesinin kurbanı olduİddialı dekoltesinin kurbanı oldu
PARTNERÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem olduÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem oldu
Okan Bayülgen'den Karadağlı ve Erbil yorumu! "Beni de linç etmesinler..."Okan Bayülgen'den Karadağlı ve Erbil yorumu! "Beni de linç etmesinler..."
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Son Dakika: 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.