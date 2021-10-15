Yargı dizisinin Metin'i Hüseyin Avni Danyal'ın 7 yaşındakini kızını gören şaşıp kalıyor!

Yargı dizisinin Metin'i Hüseyin Avni Danyal'ın, 2014 yılında dünyaya gelen kızı Deniz'i görenler hayrete düşüyor. İşte 52 yaşında ikinci kez baba olan Danyal'ın kızıyla verdiği sevgi dolu pozlar:

Hüseyin Avni Danyal, 2012 yılında Özge Danyal ile 7. evliliğini yapmıştı.

Çiftin, 2014 yılında Deniz adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

52 yaşında ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan usta oyuncu, ailesiyle verdiği mutluluk pozlarıyla beğeni topluyor.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?

Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro-Oyunculuk okuyan yıldız, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Ardından, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda geçiş yaptı. Kariyeri boyunca sayısız projede rol aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan oyuncu, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Yalçın Bulut karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.



