MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı neden yok, yeni bölümü ne zaman? Yargı final mi yaptı?

Yargı neden yok, yeni bölümü ne zaman? Yargı final mi yaptı?

26.12.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Yargı dizisinin Kanal D yayın akışında yer almamasının ardından seyirciler, Yargı'nın neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Yargı neden yok, yeni bölümü ne zaman? Yargı final mi yaptı?

Reyting rekortmeni Yargı dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncuları ile seyircileri ekrana kilitliyor. Yargı dizisi 26 Aralık akşamında Kanal D ekranında yer almadı. Peki Yargı neden yok, yeni bölümü ne zaman? Yargı final mi yaptı? Konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

Yargı neden yok, yeni bölümü ne zaman? Yargı final mi yaptı?

YARGI FİNAL Mİ YAPTI?

Geçtiğimiz hafta 14. bölümü ile seyircilerin karşısına çıkan Yargı dizisi 26 Aralık akşamında Kanal D ekranında yer almadı. Dizinin takipçilerine kötü haber geldi. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sevgili izleyicilerimiz, Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek.''

Yargı dizisinin son bölümünde Engin'in öldürülmesiyle bütün işaretler Ceylin'i gösteriyordu. Yargı dizisi 2 hafta sonra ekranlara gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktıHer geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İşte Afrodit'in Instagram'ındaki detay! İşte Afrodit'in Instagram'ındaki detay!
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'mektup' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'mektup' yanıtı

Takipçileri beğenmedi! "Erkek donu gibi durmuş"

Takipçileri beğenmedi! "Erkek donu gibi durmuş"

Türkiye minik Asiye'yi konuşuyor! Doku nakli yapan doktordan ilk açıklama

Türkiye minik Asiye'yi konuşuyor! Doku nakli yapan doktordan ilk açıklama

Koronalı yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp öldü!

Koronalı yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp öldü!

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yanıt

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.