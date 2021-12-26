Reyting rekortmeni Yargı dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncuları ile seyircileri ekrana kilitliyor. Yargı dizisi 26 Aralık akşamında Kanal D ekranında yer almadı. Peki Yargı neden yok, yeni bölümü ne zaman? Yargı final mi yaptı? Konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

YARGI FİNAL Mİ YAPTI?

Geçtiğimiz hafta 14. bölümü ile seyircilerin karşısına çıkan Yargı dizisi 26 Aralık akşamında Kanal D ekranında yer almadı. Dizinin takipçilerine kötü haber geldi. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sevgili izleyicilerimiz, Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek.''

Yargı dizisinin son bölümünde Engin'in öldürülmesiyle bütün işaretler Ceylin'i gösteriyordu. Yargı dizisi 2 hafta sonra ekranlara gelecek.



