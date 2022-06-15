Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Sosyal medyada 2.7 milyon takipçiye ulaşan Deniz, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

REKOR BEĞENİ GELDİ

Pınar Deniz iddialı siyah elbisesiyle poz verdi.

Deniz'in sevenleri o poza, kısa sürede yaklaşık 167 bin beğeni ve bin 900 yorum geldi.

Birbirinden iddialı pozlarını sosyal medyada peş peşe paylaşan Deniz, takipçilerinden oldukça ilgi görüyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 28 yaşındaki Pınar Deniz, ilk olarak Sil Baştan adlı dizide Evrim rolüyle ekranlara geldi.

Çok sayıda dizi, sinema, reklam projesinde yer alan Pınar Deniz'in, oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.





