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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti! O poza beğeni yağdı

15.06.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı rolünden sonra Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu rol ile iyi bir çıkış yakaladı. Oyunculuk kariyeriyle birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çeken Deniz, güzelliğiyle büyüledi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Sosyal medyada 2.7 milyon takipçiye ulaşan Deniz, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

REKOR BEĞENİ GELDİ

Pınar Deniz iddialı siyah elbisesiyle poz verdi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Deniz'in sevenleri o poza, kısa sürede yaklaşık 167 bin beğeni ve bin 900 yorum geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Birbirinden iddialı pozlarını sosyal medyada peş peşe paylaşan Deniz, takipçilerinden oldukça ilgi görüyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 28 yaşındaki Pınar Deniz, ilk olarak Sil Baştan adlı dizide Evrim rolüyle ekranlara geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Çok sayıda dizi, sinema, reklam projesinde yer alan Pınar Deniz'in, oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz güzelliğiyle nefes kesti! O poza beğeni yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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