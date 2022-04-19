Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den göbeği açık spor paylaşımı! "Kan, ter, gözyaşı dedikleri..."

Daha önce Aşk 101, Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz'den bu defa göbeği açık bir spor paylaşımı geldi. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme geliyor.

GÖBEĞİ AÇIK SPOR PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen isim sosyal medyada da 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

İki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdüğü bilinen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından spor sonrası çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

"KAN, TER, GÖZYAŞI DEDİKLERİ BU MUDUR HOCAM?"

Pınar Deniz'in kollarındaki kan izleri ise dikkat çekti. Deniz, paylaşımına "Kan, ter , gözyaşı dedikleri bu mudur hocam?" notunu ekledi.

Pınar Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşamıştı.

İşte güzel oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



