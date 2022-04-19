MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den göbeği açık spor paylaşımı! "Kan, ter, gözyaşı dedikleri..."

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den göbeği açık spor paylaşımı! "Kan, ter, gözyaşı dedikleri..."

19.04.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, bu kez yaptığı spor paylaşımıyla gündem oldu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den göbeği açık spor paylaşımı! "Kan, ter, gözyaşı dedikleri..."

Daha önce Aşk 101, Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz'den bu defa göbeği açık bir spor paylaşımı geldi. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme geliyor.

GÖBEĞİ AÇIK SPOR PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen isim sosyal medyada da 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

5-1z5H

İki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdüğü bilinen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından spor sonrası çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

fghjklkjhg

"KAN, TER, GÖZYAŞI DEDİKLERİ BU MUDUR HOCAM?"

Pınar Deniz'in kollarındaki kan izleri ise dikkat çekti. Deniz, paylaşımına "Kan, ter , gözyaşı dedikleri bu mudur hocam?" notunu ekledi.

198757434-4043546575752341-78318703-ED9w

Pınar Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşamıştı.

İşte güzel oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

13-ItAj

Pinar-Deniz-m

Ekran görüntüsü 2022-04-19 162635

fghjklşlıuhygt


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştıGizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"
Gözlerden uzak büyütüyor! Kızıyla sinema keyfi yaptıGözlerden uzak büyütüyor! Kızıyla sinema keyfi yaptı
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

2 yaşındaki çocuklarına saldırdı! “Her yer kan içindeydi”

2 yaşındaki çocuklarına saldırdı! “Her yer kan içindeydi”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.