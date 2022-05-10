Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum! "Altında kıyafet yok mu?"

Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı rolünden sonra Yargı ile yeni bir maceraya atılan Pınar Deniz, sosyal medyada cesur pozlarıyla da gündem oluyor. Deniz'in bacak pozu, binlerce beğeni aldı.

PINAR DENİZ'İN BACAK POZU OLAY OLDU

28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, Instagram'dan siyah beyaz fotoğrafını paylaştı.

Deniz'in o pozu yaklaşık 117 bin beğeni alırken takipçileri, "Altında kıyafet yok mu?", "Avukat hanım bu ne" gibi yorumlar yapıldı.

SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında sütyensiz pozunu 2,7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan oyuncu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ödüllü oyuncuyu takipçileri, dünyaca ünlü model Bella Hadid'e benzetiyor.

İşte Pınar Deniz'in bazı Instagram pozları...





