MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum! "Altında kıyafet yok mu?"

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum! "Altında kıyafet yok mu?"

10.05.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerilim, polisiye türündeki Yargı dizisi, başladığı 19 Eylül 2021 tarihinden beri seyircileri ekran başına kilitliyor. Dizide başrol Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz, en çok takip edilen ünlülerden biri oldu. Deniz, paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum! "Altında kıyafet yok mu?"

Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı rolünden sonra Yargı ile yeni bir maceraya atılan Pınar Deniz, sosyal medyada cesur pozlarıyla da gündem oluyor. Deniz'in bacak pozu, binlerce beğeni aldı.

PINAR DENİZ'İN BACAK POZU OLAY OLDU

28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, Instagram'dan siyah beyaz fotoğrafını paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Deniz'in o pozu yaklaşık 117 bin beğeni alırken takipçileri, "Altında kıyafet yok mu?", "Avukat hanım bu ne" gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında sütyensiz pozunu 2,7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan oyuncu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Ödüllü oyuncuyu takipçileri, dünyaca ünlü model Bella Hadid'e benzetiyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

İşte Pınar Deniz'in bazı Instagram pozları...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in bacak pozuna bomba yorum!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."
Her yerden dekolte! Gençlere meydan okuduHer yerden dekolte! Gençlere meydan okudu
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

Annesiyle pozu 'Yok artık' dedirtti! "İkizim"

Annesiyle pozu 'Yok artık' dedirtti! "İkizim"

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.