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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görenleri şaşırttı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

19.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz, Yüsra Geyik'e olan benzerliği nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in görenleri şaşırttı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu ile fotoğrafçı Muhsin Akgün'e poz verdi. Deniz'in Yüsra Geyik'e benzerliği, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in gören şoke oldu! ''Hüsnü Çoban'ın kızı sandım!''

Deniz'in pozuna, ''Hüsnü Çoban'ın kızına dönmüş'' ve ''Arka Sokaklar Zeliş sandım'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu şaşkınlık yarattı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz, rol kabiliyetinin yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu şaşkınlık yarattı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

Adana'da doğan Pınar Deniz, çocukluk yıllarını Sarıyer'de geçirdi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu şaşkınlık yarattı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitiren Deniz, bir süre satış danışmanlığı yaptı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu şaşkınlık yarattı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

Sonrasında oyunculuk yapmaya karar verdi ve 2014 yılında yer aldığı Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu şaşkınlık yarattı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Deniz, şimdilerde Yargı dizisiyle büyük beğeni topluyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu şaşkınlık yarattı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''


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Pınar Deniz
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