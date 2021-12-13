Yargı'nın Engin'i ve Demet Akalın arasında güldüren yazışma

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar gibi oyuncuların rol aldığı Yargı dizisi her bölüm finaliyle gündemde yer ediniyor.

Yargı son bölümde Engin karakterini oynayan Onur Durmaz'ın dizide ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Demet Akalın, önceki akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyada gündem olan Yargı dizisinde Engin karakterini canlandıran Onur Durmaz’ın paylaşımına yorum yaptı. Herkesin merak ettiği soruyu soran Akalın'a yanıt da gecikmedi.

Akalın ünlü oyuncuya "Öldün mü?" diye sorunca Onur Duymaz da Akalın'a "Öleyim mi?" sorusuyla yanıt verdi. Bu yazışma sosyal medyada gündem oldu.



