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Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

01.02.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Uğur Aslan, kızı ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, her pazar izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı 'Eren Komiser' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Uğur Aslan, kızıyla pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızıyla pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım!''

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, 3 çocuk babası.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

Ailesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Aslan, eşi Sema Ergenekon'un kanser sürecinde çok zor günler geçirdiklerini anlatmıştı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

Doğum gününden hemen sonraki gün meme kanserine yakalandığını öğrenen Sema Ergenekon, zorlu süreçten yenilenerek çıktığını ''İyi ki kanser olmuşum'' sözleriyle anlatmıştı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

Uğur Aslan ve Sema Ergenekon, üniversite yıllarında tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve beraberliklerini evlilikle taçlandırmışlardı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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