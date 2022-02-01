Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kızı Asya ile pozunu paylaştı! ''İlk göz ağrım, kızım!''

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, her pazar izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı 'Eren Komiser' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Uğur Aslan, kızıyla pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, 3 çocuk babası.

Ailesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Aslan, eşi Sema Ergenekon'un kanser sürecinde çok zor günler geçirdiklerini anlatmıştı.

Doğum gününden hemen sonraki gün meme kanserine yakalandığını öğrenen Sema Ergenekon, zorlu süreçten yenilenerek çıktığını ''İyi ki kanser olmuşum'' sözleriyle anlatmıştı.

Uğur Aslan ve Sema Ergenekon, üniversite yıllarında tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve beraberliklerini evlilikle taçlandırmışlardı.



