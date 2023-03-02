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Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan yürek yakan paylaşım! 'Aslında hepimiz öldük'

02.03.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Eren Komiser karakteri ile büyük beğeni toplayan Uğur Aslan ülkemizde yaşanan deprem felaketinde abisi, yengesi ve yeğenlerini kaybetti. Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında kimimiz üstünde” paylaşımıyla herkesi adeta yürekleri sızlattı.

Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan yürek yakan paylaşım! 'Aslında hepimiz öldük'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkımların yaşanmasına neden oldu. 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın da Hatay'daki ailesinden birçok kişi enkaz altında kaldı.

Ünlü oyuncunun abisi, yengesi ve yeğenleri enkaz altında kalarak vefat etti. Depremlerin ardından Hatay'a giderek depremzedelere yardımcı olan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine herkesi duygulandırdı.

Yakınlarının ölümüyle sarsılan Aslan, paylaşımında "Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında, kimimiz üstünde" ifadelerini kullandı.

uğur aslan

''CENAZELERİMİZİN ÜZERİNDE TEPİNMEYİN''

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde deprem sonrası kira artışı yapanlara ve gıda malzemelerini yağmalayanlara tepki göstererek "Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" sözleri ile isyan etmişti.

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