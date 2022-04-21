Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu! "Yandı buralar"

Sen Çal Kapımı, Yarım Kalan Aşklar, Erkenci Kuş gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği Neva rolü ile ön plana çıkıyor.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'DAN YATAK ODASI POZU

22 Ekim 1991 İstanbul doğumlu Başak Gümülcinelioğlu 30 yaşındadır.

Ünlü oyuncu Yargı dizisi ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabından yatak odası pozunu paylaşan Başak Gümülcinelioğlu'na, "Harikasınız", "Maşallah", "Yandı buralar" gibi yorumlar geldi.

Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Başak Gümülcinelioğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Cesur pozlarına sosyal medyada yer veren Gümülcinelioğlu, Türkiye ve Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Yıllardır tiyatro ile ilgilenen oyuncu dizi ve sinema projelerinde rol aldı.





