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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu! "Yandı buralar"

21.04.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi son zamanların fenomen dizilerinden biri oldu. Başak Gümülcinelioğlu, konusu ve oyuncularıyla geniş izleyici kitlesine sahip Yargı dizisinde Neva rolünü oynuyor. Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu geldi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu! "Yandı buralar"

Sen Çal Kapımı, Yarım Kalan Aşklar, Erkenci Kuş gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği Neva rolü ile ön plana çıkıyor.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'DAN YATAK ODASI POZU

22 Ekim 1991 İstanbul doğumlu Başak Gümülcinelioğlu 30 yaşındadır.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Ünlü oyuncu Yargı dizisi ile adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Sosyal medya hesabından yatak odası pozunu paylaşan Başak Gümülcinelioğlu'na, "Harikasınız", "Maşallah", "Yandı buralar" gibi yorumlar geldi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Başak Gümülcinelioğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Cesur pozlarına sosyal medyada yer veren Gümülcinelioğlu, Türkiye ve Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Yıllardır tiyatro ile ilgilenen oyuncu dizi ve sinema projelerinde rol aldı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan yatak odası pozu!

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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