Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu denizin içinden poz verdi!

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu; Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı ve Yargı gibi dizilerde rol aldı. Gümülcinelioğlu oyunculuğunun yanında güzel sesiyle seslendirdiği şarkıları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Başak Gümülcinelioğlu son olarak gittiği tatilden denizde verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

DENİZİN İÇİNDEN POZ VERDİ

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu denizin içinden verdiği pozunu Instagram hesabında paylaştı. Gümülcinelioğlu'nun takipçilerinden beğeni ve yorumlar geldi. İşte o pozu;

Başak Gümülcinelioğlu'nun diğer pozları;



