Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski hali şaşırttı! Ünlü oyuncuyu gören tanıyamıyor

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, son dönemde oyunculuk performansıyla sıkça gündeme geliyor. Dizisinin sezon finali olmasının ardından setlere mola veren isim, kızıl saçları ve güzelliğiyle de izleyiciler tarafından beğeniliyor.

YARGI DİZİSİNİN NEVA'SI BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

Yargı'da Neva karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bu kez eski haliyle görenleri şaşırttı.

Daha önce Erkenci Kuş, 8. Gün ve Yarım Kalan Aşklar gibi projelerde de rol almış olan Başak Gümülcinelioğlu, Londra'da eğitim almış ve Türkiye'ye döndükten sonra üç yıl İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştı.

Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz sene ise Yargı dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Dizide bir hakimeyi canlandıran ünlü isim, bir hakim olan katil şüphelisi Neva karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyor.

Gümülcinelioğlu'nun eski halini ise görenler ise oyuncuyu tanımakta zorluk çekiyor.

İşte Yargı'nın Neva'sının eski hali...



