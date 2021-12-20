Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği, duyanları şaşırttı.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, liseyi Bahçelievler'de okudu.

ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

ABD, İngiltere, Belçika ve İsviçre'de eğitim gören Gümülcinelioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okudu.

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansa başlayan Gümülcinelioğlu, bir süre mimarlık yaptı.

Yüksek lisansına devam ederken Londra'da kamera önü oyunculuk eğitimi almaya hak kazanan Gümülcinelioğlu, 2016 yılında yer aldığı Kalbim Yangın Yeri dizisiyle ekran macerasına başladı.

Ardından 8. Gün ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu, başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Başak Gümülcinelioğlu'nun, Instagram'da 1 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



