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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

20.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Neva' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği, duyanları şaşırttı.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, liseyi Bahçelievler'de okudu.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

ABD, İngiltere, Belçika ve İsviçre'de eğitim gören Gümülcinelioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okudu.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansa başlayan Gümülcinelioğlu, bir süre mimarlık yaptı.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Yüksek lisansına devam ederken Londra'da kamera önü oyunculuk eğitimi almaya hak kazanan Gümülcinelioğlu, 2016 yılında yer aldığı Kalbim Yangın Yeri dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Ardından 8. Gün ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu, başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile aşk yaşıyor.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Sosyal medyada epey aktif olan Başak Gümülcinelioğlu'nun, Instagram'da 1 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!

Yargı'nın hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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