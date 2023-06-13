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Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası da ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

13.06.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği Ömer karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Doğaç Yıldız başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisine sonradan dahil olan Doğaç Yıldız'ın babasının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası da ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde Yekta'nın oğlu Ömer karakterine hayat veren Doğaç Yıldız başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Rol aldığı yapımlarla gündeme gelen ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

1991 yılında İstanbul’da doğan Doğaç Yıldız eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Genç oyuncu ekran oyunculuğuna 10 yaşındayken, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer’in başrollerinde yer aldığı ‘Tatlı Hayat’ ile başladı.

Doğaç Yıldız 1

“İki Aile” dizisindeki “Efe” karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Yıldız, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de “Şehzade Kasım”, “Yasak Elma” dizisinde “Yiğit” karakterine hayat verdi.

Doğaç Yıldız 2

”Herşey Seninle Güzel”, “Kar”, “İyi Oyun” gibi sinema filmlerinde oynayan oyuncunun rol aldığı uluslararası film “I Am You”, dünya prömiyerini Roma Film Festivali’nde yaptı.

Doğaç Yıldız 3

Tiyatro sahnesindeki performansıyla da beğeni toplayan genç oyuncu, “Woyzeck” adlı oyunundaki performansıyla 2015-2016 “Ekin Yazın Dostları Ödülleri”nde “En İyi Genç Yetenek Ödülü”ne layık görüldü.

Doğaç Yıldız 4

Kertenkele ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda da izleyiciyle buluşan Doğaç Yıldız, en son Kanunsuz Topraklar dizisinde Celal karakterine hayat vermişti.

Doğaç Yıldız 5

Yargı dizisiyle yeniden izleyicisinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Doğaç Yıldız 6

Doğaç Yıldız'ın babası da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yıldız'ın babasının 9 sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yaşar Katırcı karakterine hayat veren Seda Yıldız olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

seda yıldız kurtlar vaidsi

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitiren Seda Yıldız Kurtlar Vadisi Pusu dışında; Ben Onu Çok Sevdim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Binbir Gece ve Çiçek Taksi gibi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlarda rol aldı.

seda yıldız kuruluş osman

Yıldız, son olarak Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterine hayat verdi. Seda Yıldız, 2018 yılında İYİ Parti'den milletvekili adayı olmuştu.

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