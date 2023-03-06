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Yargı’nın Pars Savcı’sının eski sevgilisi bakın kim çıktı! 14 yaş küçük ünlü isimle...

05.03.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor. Yargı’dan ayrılığı adeta bomba etkisi yaratan Ak’ın eski sevgilisini görenler çok şaşırdı. Başarılı oyuncunun kendisi gibi ünlü olan Türkiye tescilli güzeli eski sevgilisi ile arasında 14 yaş fark vardı.

Yargı’nın Pars Savcı’sının eski sevgilisi bakın kim çıktı! 14 yaş küçük ünlü isimle...

Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı’nın kadrosunda yer alan Mehmet Yılmaz Ak’ın canlandırdığı Savcı Pars karakteri, dizinin sevilen isimlerinden biri. Mehmet Yılmaz Ak’ın diziden ayrılması haberinin duyurulması ardından başarılı oyuncunun hayatını merak edenler eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.

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1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile berabermiş.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ak, fikir anlaşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle eski Miss Turkey finalisti sevgilisinden ayrılmış. Çetin, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisine ikinci sezonda dahil oldu. Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Mucize Doktor ve Şeref Sözü de bulunuyor.

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Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.

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Mehmet Yılmaz Ak’ın rol aldığı diziler arasında İçerde, Çukur, Ramo, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun ve Ya İstiklal Ya Ölüm de bulunuyor.

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