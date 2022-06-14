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  4. Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

14.06.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeref Meselesi, Ekşi Elmalar gibi projelerde yer alan Şükran Ovalı 2017'de Caner Erkin ile hayatını birleştirdi. Eşiyle sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ovalı, son pozuyla gündeme geldi.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Şükran Ovalı ile Caner Erkin ikilisinin yaklaşık beş yıllık evliliğinden Mihran Ela Erkin adında bir çocuğu bulunuyor. Mutlu evlilikleri tam gaz devam eden ikili, sosyal medyada paylaştığı pozuyla adından söz ettirdi.

ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ

37 yaşındaki Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Şükran Ovalı eşiyle mutlu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Ovalı ve Erkin ikilisi, kızları Mihran Ela Erkin'i 2018'de kucağına aldı.
Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Ovalı Reis, Kötü Yol, Cinayet, Şeref Meselesi gibi projelerde başrol olarak yer aldı.

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Şükran Ovalı son olarak, reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Savcı Derya rolüyle ekranlara geldi.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

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Şükran Ovalı Caner Erkin
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