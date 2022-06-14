Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile poz verdi!

Şükran Ovalı ile Caner Erkin ikilisinin yaklaşık beş yıllık evliliğinden Mihran Ela Erkin adında bir çocuğu bulunuyor. Mutlu evlilikleri tam gaz devam eden ikili, sosyal medyada paylaştığı pozuyla adından söz ettirdi.

ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ

37 yaşındaki Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şükran Ovalı eşiyle mutlu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Ovalı ve Erkin ikilisi, kızları Mihran Ela Erkin'i 2018'de kucağına aldı.



Ovalı Reis, Kötü Yol, Cinayet, Şeref Meselesi gibi projelerde başrol olarak yer aldı.

Şükran Ovalı son olarak, reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Savcı Derya rolüyle ekranlara geldi.





