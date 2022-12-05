MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

05.12.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini Sema Ergenekon'un üstlendiği Yargı dizisinde fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu.

41 yaşındaki İzmirli oyuncu Kaan Urgancıoğlu; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitiren yakışıklı oyuncu, üniversite öğrencisiyken keşfedildi ve Karaoğlan dizisinde başrol oyuncusu oldu.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Kampüsistan dizisinde rol alan Kaan Urgancıoğlu, Kara Sevda dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Şimdilerde Yargı dizisinde rol alan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Kaan Urgancıoğlu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan Burcu Denizer, Cihangir'de butik otel işletiyor.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Sosyal medyada epey aktif olan Burcu Denizer, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Burcu Denizer, 48. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sevgilisi Kaan Urgancıoğlu'nu yalnız bırakmamıştı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli göğüs dekolteli deri elbisesiyle şov yaptı! Defne Samyeli göğüs dekolteli deri elbisesiyle şov yaptı!
Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!
Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Kaan Yıldırım Pınar Deniz Yargı dizisi Pınar ali bilgin sevgilisi yaşında kelebe

En Çok Okunan Haberler

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

MasterChef'te haftaya damga vuran eleme! Stüdyo dondu kaldı

MasterChef'te haftaya damga vuran eleme! Stüdyo dondu kaldı

Yer yerinden oynayacak! Dönüyor... Ayrılık sebebi 'eski takımı'

Yer yerinden oynayacak! Dönüyor... Ayrılık sebebi 'eski takımı'

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.