Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu ama...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu.

41 yaşındaki İzmirli oyuncu Kaan Urgancıoğlu; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitiren yakışıklı oyuncu, üniversite öğrencisiyken keşfedildi ve Karaoğlan dizisinde başrol oyuncusu oldu.

Kampüsistan dizisinde rol alan Kaan Urgancıoğlu, Kara Sevda dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Şimdilerde Yargı dizisinde rol alan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı.

Kaan Urgancıoğlu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor.

Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan Burcu Denizer, Cihangir'de butik otel işletiyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Burcu Denizer, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Burcu Denizer, 48. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sevgilisi Kaan Urgancıoğlu'nu yalnız bırakmamıştı.



