Yargıtay'dan emsal karar! Eşini böyle kaydeden tazminat ödeyecek

Evlilikte eşlerin birbirini nasıl kaydettiği artık boşanma davalarında belirleyici faktör oluyor. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek dava açtı.

TOMBİK DİYE KAYDETTİ KUSURLU ÇIKTI

Görülen davada erkeğin kadını 'Tombik' diye kaydetmesi kusurlu sayıldı. Mahkeme, bu ifadenin duygusal şiddet oluşturduğuna hükmetti. Kadının daha az kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Ayrıca eşin, kadının evde başka bir erkekle bulunduğu yönündeki beyanı, cinsel ilişkinin gerçekleştiğine dair hiçbir açık ikrar veya delil bulunmadığı belirtildi.