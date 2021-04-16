Yarım asırlık terzilik dükkanına hem işini hem de hobisini sığdırıyor

Makendonya’da yaşadığı sırada henüz 11 yaşındayken bir terzinin yanında çıraklığa başlayan ve 1969 yılında Bursa’ya yerleşen Demir, burada hem işini devam ettirebileceği bir dükkan açtı. İlerleyen süreçte eski eşyalara merak duyan terzi Demir, antika pazarlarından topladığı eşyaları iş yerinde sergilemeye başladı. Demir'in iş yerine gelenler, eski film makinesinden saate, plak ve müzik kasetinden fotoğraf makinelerine, çok sayıda farklı tür makas ve tarım aletlerine kadar yüzlerce eski eşyayla donatılmış 15 metrekarelik iş yerinde adeta kendilerini müzede hissediyorlar.

Kasetçalarına koyduğu Türk Sanat Müziği eşliğinde bir yandan ütü yapan bir yandan da dikiş diken terzi, müşterilerine nostaljik dakikalar yaşatıyor. Göçmen şivesiyle çevresiyle kurduğu diyalogla bölgenin sevilen esnafı olan Demir, 56 yıldır yaptığı mesleğini yaşatmak için de çaba veriyor. Yarım asırdır işini severek yaptığını belirten Demir, terzilikte yelpazenin geniş olduğunu ve farklı şeyler deneyebilmenin mümkün hale geldiğini belirtti. Demir, "Aklına ne geliyorsa yapabiliyorsun. İnsanlarla berabersin hep. İşimi de sevdiğim için mutluyum." dedi.