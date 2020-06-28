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  4. Yarım Kalan Aşklar Dairesi setinde koronavirüs şoku! Pozitif çıktı

Yarım Kalan Aşklar Dairesi setinde koronavirüs şoku! Pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 08:31 | Son Güncelleme

Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini oynadığı Yarım Kalan Aşklar Dairesi dizi setinin makyözü koronaya yakalandı. Yarım Kalan Aşklar Dairesi sete devam edecek mi?

Yarım Kalan Aşklar Dairesi setinde koronavirüs şoku! Pozitif çıktı

Tims&B'nin blutv için çektiği "Yarım Kalan Aşklar Dairesi" setinde korona paniği yaşanıyor. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini oynadığı dizi setinin makyözü koronaya yakalandı.

TV100'ün haberine göre; testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı.

Geçen salı yaşanan durum Sinema ve Televizyon Sendikası'na dün iletildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sette yapılan testlerin ardından yeni makyöz ekibiyle çekimlere devam edilmesine karar verildi.

Burak Deniz daha önce yaptığı açıklamada sette koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığını söylemişti. Deniz açıklamasında "Önlemler çok iyi alındı. Sürekli test yapılıyor. Bir ambulans sette hazır bekliyor. O yüzden rahatız. Herkes gibi bu virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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