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Kış kahvaltılarını çok seveceksiniz! Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz kıpkırmızı nar reçeli tarifi

24.11.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reçeller, iştah açan bir kahvaltı masasının başrollerinden biri. Neredeyse her meyve, hatta bazı sebzeler; mevsiminde taptaze toplanıp uzun uzun kaynatılarak şahane reçellere dönüşebiliyor. Kış kapıya dayanmışken portakal ve mandalina reçelleri için kolları sıvamış olabilirsiniz ama biz bambaşka bir tarifle geldik: Kıpkırmızı tane tane nar reçeli..

Kış kahvaltılarını çok seveceksiniz! Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz kıpkırmızı nar reçeli tarifi

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan nar, tam bir şifa kaynağı. Antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biri olan nar, kanı temizleyip kan dolaşımını hızlandırarak pek çok hastalığa karşı kalbi korur. Tek bir nar, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayabilir. Tanelerine o kıpkırmızı rengi veren polifenoller, aynı zamanda güçlü bir antienflamatuar olarak vücuttaki biriken enfeksiyonlarla da savaşır. Güne bu mucize besinle başlamak, size de harika bir fikir gibi gelmiyor mu? O hâlde buyurun; lezzetiyle sabahlarınıza keyif katacak, kıpkırmızı nar reçeli tarifi...

NAR REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı ayıklanmış nar

  • 3,5 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

  • 1/2 büyük boy limon

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 1 tane çubuk tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak narları ortadan ikiye kesin.

  • Kestiğiniz narların kabuğuna bir tahta kaşık yardımıyla vurarak tanelerin dökülmesini sağlayın.

  • İki su bardağını dolduracak kadar nar tanesini bir kabın içerisine ayırın.

  • Kalan narları bir tel süzgecin üzerinde ezerek suyunu çıkarın.

  • Süzgeçte kalan çekirdekleri çöpe atın.

  • Büyük bir tencereye şekeri ve nar suyunu ilave edin.

  • Yüksek ateşte şeker erime noktasına gelene kadar pişirin.

  • Şeker eriyince orta ateşe alın.

  • Köpürmemesi için tencereye tereyağı ekleyin.

  • Tarçın çubuğunu da tencereye atın.

  • Kıvam alana kadar kaynatmaya devam edin.

  • Karışım kıvam alınca ayırmış olduğunuz 2 su bardağı narı içine ilave edin.

  • 20 dakika daha kaynatma işlemini sürdürün.

  • 20 dakikanın sonuna gelince karışıma limon suyunu ilave edin ve 10 dakika daha kaynatın.

  • 10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

  • Tarçın çubuğunu reçelin içerisinden çıkarın.

  • Sıcakken kavanozlarınızın içerisine karışımı eşit miktarlarda bölün ve ağzını sıkıca kapatın.

  • İçini doldurup kapattığınız kavanozları ters çevirin ve soğumaya bırakın.

  • Reçeller soğuyunca tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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