Kış kahvaltılarını çok seveceksiniz! Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz kıpkırmızı nar reçeli tarifi

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan nar, tam bir şifa kaynağı. Antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biri olan nar, kanı temizleyip kan dolaşımını hızlandırarak pek çok hastalığa karşı kalbi korur. Tek bir nar, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayabilir. Tanelerine o kıpkırmızı rengi veren polifenoller, aynı zamanda güçlü bir antienflamatuar olarak vücuttaki biriken enfeksiyonlarla da savaşır. Güne bu mucize besinle başlamak, size de harika bir fikir gibi gelmiyor mu? O hâlde buyurun; lezzetiyle sabahlarınıza keyif katacak, kıpkırmızı nar reçeli tarifi...

NAR REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı ayıklanmış nar

3,5 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

1/2 büyük boy limon

3 su bardağı toz şeker

1 tane çubuk tarçın

1/2 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI