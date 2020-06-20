Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni Türk filmi yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi fragmanı izle!

Yarına Tek Bilet filmi Netflix’te 19 Haziran’da yayınlandı. Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor.

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix’in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.



YARINA TEK BİLET KONUSU NEDİR?

Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor.

