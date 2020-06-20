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Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni Türk filmi yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi fragmanı izle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 02:36 | Son Güncelleme

Yarına Tek Bilet isimli Türk filmi Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. Netflix'in ilk yerli filmi olan Yarına Tek Bilet filmi yayınlandığı anda büyük ilgi gördü. Romantik türdeki filmde başrolleri ise Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger paylaşıyor. Peki Yarına Tek Bilet konusu nedir? İşte Yarına Tek Bilet filmi resmi fragmanı.

Yarına Tek Bilet filmi Netflix’te 19 Haziran’da yayınlandı. Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor.

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Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix’in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.
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YARINA TEK BİLET KONUSU NEDİR?

Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor.

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