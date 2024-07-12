Yaş farkı gündem olmuştu! Ala Tokel futbolcu aşkını paylaştı

Fenomen Ala Tokel ve ünlü futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaşadığı ilişki gündem olmuştu.

Sevgilisiyle arasında 9 yaş olan ünlü fenomen, sosyal medyada eleştirilince tepki göstermişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile dolu dizgin aşk yaşayan güzel fenomen eleştirilere "Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Çünkü hissettiklerimiz ve kafamız bir. Başka bir şey düşünmüyoruz. Çok mutluyuz. Ve umarım sonsuza dek sürer.. Başka sorusu olan?" yanıtını vermişti.

Ala Tokel son olarak sevgilisini paylaşarak doğum gününü kutladı. Ala Tokel genç futbolcuyu paylaşarak "İyi ki doğdun sevgilim" yazdı.

Ünlü fenomene "Ay bu kız aşık", "Çok tatlılar", "Bunlar evlenir" yorumları geldi.



