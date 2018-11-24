Yaş pasta tarifi: Pratik, kolay yaş pasta nasıl yapılır?

Pastamızın yapımı için ilk olarak fırını 180 dereceye ayarlayıp ısınması için açalım. Sonrasında bir kap içerisinde yumurta ile şekeri köpük köpük olana kadar çırparak başlıyoruz. Daha sonra üzerine süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak elediğimiz un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek yine çırpalım.

Yaş pasta denilince aklımıza ilk olarak özel bir gün geliyor. Doğum günü, yıl dönümü gibi özel günlerimizde hazırladığımız yaş pastayı bu sefer sadece canımız çektiği için yapalım. Özel bir gün olmasına gerek yok. Fakat pratik yaş pasta tarifleri ile özel günlerinizde de hem göze hem damağa hitap edecek tatlar yapabilirsiniz. Haberimizde yaş pasta tarifi, pratik olmasının yanında ekonomik olması ile çokça tercih edilir. İşte sizlere özel pratik yaş pasta tarifleri...

Tereyağı ile yağladığımız kek kalıbı içine bu karışımı dökelim. Önceden ısıttığımız fırında 180 deredece yarım saat kadar pişirelim.

Yaş pasta keki pişerken muhallebiyi yapmaya başlayabiliriz. Bir tencerede süt, un ve kakaoyu iyice koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Bu noktada üzerine tereyağı ile vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alalım.

Fırında çıkardığımız ve biraz ılıması için bir kenara aldığımız yaş pasta kekini enlemesine ikiye bölelim. Alt katın üstüne muhallebinin bir kısmını dökerek spatula ile iyice yayalım. Sonra diğer pastayı üzerine koyarak kalan muhallebiyi dökerek her tarafını kapatalım. İsterseniz üzerine çikolata parçaları veya meyve dizerek bu şekilde buzdolabında 3-4 saat dinlenmeye alalım. Bu süre sonunda istediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Yaş pastanız hazır. Afiyet olsun.

YAŞ PASTA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Yaş pasta kekini isterseniz hazır olarak alabilirsiniz. Böylece daha kısa bir zamanda yapabilirsiniz.

Yaş pasta yapmak için tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.