Yaş pasta tarifi: Pratik, kolay yaş pasta nasıl yapılır?

Yaş pasta denilince aklımıza ilk olarak özel bir gün geliyor. Doğum günü, yıl dönümü gibi özel günlerimizde hazırladığımız yaş pastayı bu sefer sadece canımız çektiği için yapalım. Özel bir gün olmasına gerek yok. Fakat pratik yaş pasta tarifleri ile özel günlerinizde de hem göze hem damağa hitap edecek tatlar yapabilirsiniz. Haberimizde yaş pasta tarifi, pratik olmasının yanında ekonomik olması ile çokça tercih edilir. İşte sizlere özel pratik yaş pasta tarifleri...
Gerekli malzemeler
3 adet yumurta
1,5 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı süt
Üzeri için;
2 su bardağı süt
5 yemek kaşığı şeker
2,5 yemek kaşığı un (yada 1 yemek kaşığı un ,1 yemek kaşığı pirinç unu)
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Pastamızın yapımı için ilk olarak fırını 180 dereceye ayarlayıp ısınması için açalım. Sonrasında bir kap içerisinde yumurta ile şekeri köpük köpük olana kadar çırparak başlıyoruz. Daha sonra üzerine süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak elediğimiz un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek yine çırpalım.
Tereyağı ile yağladığımız kek kalıbı içine bu karışımı dökelim. Önceden ısıttığımız fırında 180 deredece yarım saat kadar pişirelim.
Yaş pasta keki pişerken muhallebiyi yapmaya başlayabiliriz. Bir tencerede süt, un ve kakaoyu iyice koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Bu noktada üzerine tereyağı ile vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alalım.
Fırında çıkardığımız ve biraz ılıması için bir kenara aldığımız yaş pasta kekini enlemesine ikiye bölelim. Alt katın üstüne muhallebinin bir kısmını dökerek spatula ile iyice yayalım. Sonra diğer pastayı üzerine koyarak kalan muhallebiyi dökerek her tarafını kapatalım. İsterseniz üzerine çikolata parçaları veya meyve dizerek bu şekilde buzdolabında 3-4 saat dinlenmeye alalım. Bu süre sonunda istediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Yaş pastanız hazır. Afiyet olsun.
YAŞ PASTA YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Yaş pasta kekini isterseniz hazır olarak alabilirsiniz. Böylece daha kısa bir zamanda yapabilirsiniz.
Yaş pasta yapmak için tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Yumurta ve şekerin çırpılması esnasında kıvamına gelmesi için köpük köpük olması gerekir.
Keki direkt fırında çıkardığınız zaman kesmeye kalkarsanız bozabilirsiniz. O yüzden daha rahat olması için oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
YAŞ PASTANIN SÜSLENMESİ
Yaş pastanızı süslemek için en basit yol hazır olarak satılan pasta süsleridir.
Üzerine yerleştireceğiniz meyve dilimleri ile yaş pastanıza hem tat olarak hem görünüm olarak güzelleştirebilirsiniz.
Yaş pastanız üzerinize yerleştireceğiniz çikolata parçacıkları da ona güzel bir görünüm verecektir.
Krem şanti içine katılan jel renklendiriciler de yaş pastanıza farklı bir şekil verme imkanı sağlar.
Son olarak benmari usülü erittiğiniz çikolata ile yaş pastanıza yazı yazabilir veya süsleyebilirsiniz.
Bunun dışında yaş pasta süslemesi için aşağıdaki videodan fikir alabilirsiniz.
Pasta tabanı hazır olarak evinizde var ise muz ve pudingle çok kolay bir şekilde yaş pasta yapabilirsiniz. Yaklaşık 7-8 kişilik muzlu yaş pasta tarifi için gerekli malzemeler şöyle;
Malzeme Listesi
2 adet kakaolu pasta tabanı
2 adet muz
1 paket vanilyalı puding
1 paket çikolata sosu
Hindistan cevizi (süslemek için)
süt
Yapılışı
Muzlu yaş pasta yapımına ilk olarak pudingden başlıyoruz. Bunu da paketin üzerinde anlatıldığı şekilde muhallebi kıvamına gelecek şekilde pişiriyoruz.
Bu sırada pasta tabanının ilk katını yarım çay bardağı süt ile ıslatın. 2 muzu bıçakla ince ince para şeklinde doğrayın. Devamında yaş pasta kekinin ilk katına pudingi sürdükten sonra doğradığımız muzları eşit olarak yerleştirin. Sonra aynı işlemi ikinci kat için de uygulayın.
Son olarak çikolata sosunu hazırlayalım. Bunun için paketin üzerindeki tariften yardım alabiliriz. Sosu hazırladıktan sonra soğuması için buzdolabı poşeti içine koyarak ağzını sıkı bir şekilde kapatalım ve yarım saat kadar buzdolabında bekletelim.
Soğuyan bu sosun poşetini ucunu makasla kestikten sonra pastanın üzerine gezdirin. Bu şekilde hazırladığımız pastayı en az 45 dakika buzdolabına soğuması için kaldıralım. Bu süre sonunda hazır olan pastanın üzerine keyfinize göre Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya hazır pasta süslerinden serpebilirsiniz. Afiyet olsun.
Malzemeler:
4 su bardağı süt
5 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı kakao
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
3 yemek kaşığı tereyağı
1 paket toz krem şanti
200 gram fındık kreması
1,5 paket sade petibör bisküvi
1,5 paket kakaolu petibör bisküvi
Üzeri için:
2 yemek kaşığı toz fıstık
2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
Servis önerisi:
Pastanızın üzerini de hazırladığınız muhallebiyle kaplayabilir, arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Yapılışı:
Derin bir tencere alarak içine soğuk sütü, toz şekeri ve kakaoyu ekleyin ve kısık ateşte kaynatın. Başka bir kap içerisinde ise yumurta sarısı, un ve buğday nişastasını karıştırın. Sonrasında bu karışımı, kaynamakta olan süte ekleyin. Pürüzsüz muhallebi kıvamına geldiği zaman tereyağı ekleyerek biraz karıştırın. Sonrasında toz krem şantiyi ekleyerek yine pürüzsüz bir kıvama kadar çırpın. Bu şekilde hazırladığımız muhallebiyi ocaktan alarak soğumaya bırakalım.
Kelepçeli kek kalıbını alarak içine soğuyan muhallebiden bir miktar dökerek iyice yayın. Sonrasında üzerine sırasıyla bir kat muhallebi sürülmüş, bir kat ise sade bisküviyi dizin. Bu şekilde şeklini verdiğimiz pastanın kıvamını alıp donması için buzdolabında 4-6 saat arasında bekletin.
Soğuyan yaş pastayı kalıbında çıkardıktan sonra üzerini fındık kreması iyice sıvayın. En son olarak servis öncesinde Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Afiyet olsun.
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