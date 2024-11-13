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Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi kararı! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ne kadar para aldığı ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 09:19
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 11 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ünlü isimlerin yasa dışı bahis sitelerinden ne kadar para aldığı ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi kararı! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ne kadar para aldığı ortaya çıktı

Yasa dışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla aralarında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 16 kişi 11 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar hâkimlik sorgularının ardından tutuklanmıştı.

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

TUTUKLANMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, adliye çıkışı basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, Malta Adası'na otel açılışı için gittiklerini söyleyerek, yasa dışı bahis olaylarından haberleri olmadıklarını söylemişti.

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Kendisine yapılan teklifi de açıklayan Erbil, yayın yapma karşılığında 20-25 bin euro teklif edildiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini dile getirmişti.

ALDIKLARI PARA ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Halk TV'de Remziye Demirkol'un sunduğu "Manşet 15" programında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in bilinçli olarak adaya gittiğini ve bunun karşılığında ise 100 bin TL para aldıklarını iddia etti.

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Erdinç canlı yayında şu ifadeleri kullandı;
''Bizim yasa dışı bahisle alakamız olmaz dediler ama böyle değil. Çünkü burada birileri geliyor ve kendilerini oraya davet ediyorlar. 'Bir otele sizi davet edeceğiz, hem tatilinizi yapmış olursunuz, bütün masraflarınız karşılanacak ve bunu karşılığında da 100 bin TL'ye denk gelecek bir şekilde para verilecek. Bunun karşılığında da sizinle de bir video çekecekler' diyorlar.

Aslında bunu bilerek gittiler. Oraya giderken Serdar Ortaç'ın amacı orada yasa dışı bahis sitesinin bir bölümünü anlatmak. Serdar Ortaç orada sadece kumar bölümünü anlatmak için gitti. Mehmet Ali Erbil ise yasa dışı bahisin reklamını yapıyor. Bu planlı yapılıyor.

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Ortaç ve Erbil'in de videodan da anlaşılacağı üzere haberleri vardı. Kendilerini çağıran kişiler de zaten bu amaçla çağırılmışlardı ve hesaplarına bu anlamda para ödendi. Yasa dışı bahisin reklamını yaptılar mı? Yaptılar!''

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
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