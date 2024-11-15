Yasa dışı bahisten ev hapsine karar verilmişti! Konserleri iptal edildi: Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 11 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ev hapsinde olduğu için iş hayatı etkilenen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri iptal edildi.

25 MİLYON TL ZARAR ETTİ

Aramızda Kalmasın sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç’ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL’yi bulduğunu açıkladı. Programda konuşan Dağıstanlı, "Serdar Ortaç’ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu. Ondan sonraki anlaşmaları da durdurulmuş. Normalde sanatçıların Aralık sonrasındaki takvimleri de şu andan itibaren belirleniyor. 18 konserin bedeli yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere zararı 25 milyon TL’ye ulaşmış. 20 yıldır kumarda kaybettiği 50 milyon doların üstüne hanesine zarar gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç’ın 1.5 aylık zararı 25 milyon TL, aslında dahası da var" ifadelerini kullandı.