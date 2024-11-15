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Yasa dışı bahisten ev hapsine karar verilmişti! Konserleri iptal edildi: Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 16:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” kararı verilmişti. Ev hapsi kararının sonrasında Serdar Ortaç'ın konserleri iptal edildi. Ünlü sanatçı yalnızca 1.5 ayda 25 milyon TL zarar etti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 11 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ev hapsinde olduğu için iş hayatı etkilenen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri iptal edildi.

25 MİLYON TL ZARAR ETTİ

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Aramızda Kalmasın sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç’ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL’yi bulduğunu açıkladı. Programda konuşan Dağıstanlı, "Serdar Ortaç’ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu. Ondan sonraki anlaşmaları da durdurulmuş. Normalde sanatçıların Aralık sonrasındaki takvimleri de şu andan itibaren belirleniyor. 18 konserin bedeli yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere zararı 25 milyon TL’ye ulaşmış. 20 yıldır kumarda kaybettiği 50 milyon doların üstüne hanesine zarar gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç’ın 1.5 aylık zararı 25 milyon TL, aslında dahası da var" ifadelerini kullandı.

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