Yasa dışı bahisten gözaltına alınmıştı! Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyede ilk kez görüntülendi! Şaşkın halleri...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah pek çok ünlü isim gözaltına alındı.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof yer aldı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in polisler eşliğinde savcılığa götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SEVGİLİSİ ADLİYEYE KOŞTU!

Mehmet Ali Erbil'in mahkeme salonundayken eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye koştu. Ceylan'ın şaşkın halleri dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise ortalıkta görünmedi ve sessizliğini korumaya devam etti.