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  4. Yasa dışı bahisten gözaltına alınmıştı! Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyede ilk kez görüntülendi! Şaşkın halleri...

Yasa dışı bahisten gözaltına alınmıştı! Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyede ilk kez görüntülendi! Şaşkın halleri...

11.11.2024 17:01
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 17:01
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Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatılmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi adliyeye koştu. İlk kez görüntülenen Gülseren Ceylan'ın şaşkın tavırları dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah pek çok ünlü isim gözaltına alındı.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof yer aldı.

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in polisler eşliğinde savcılığa götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil'in şaşkınlığı yüz ifadesine vurdu Mehmet Ali Erbil'in şaşkınlığı yüz ifadesine vurdu

SEVGİLİSİ ADLİYEYE KOŞTU!

Mehmet Ali Erbil'in mahkeme salonundayken eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye koştu. Ceylan'ın şaşkın halleri dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise ortalıkta görünmedi ve sessizliğini korumaya devam etti.

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