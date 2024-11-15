Çocuğunu okuldan almak için giden sosyal medya fenomeninin kıyafeti uygunsuz bulundu! Diğer velilerin eleştirelerini toplayan kıyafetini gösterdi

MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Debora Peixoto, sabah 6'da çocuğunu okula bırakmak için spor takımını tercih etmişti. Sosyal medyada 684 bin takipçisi bulunan Peixoto, çocuğunu okula bıraktıktan sonra spor yapmaya karar verdiği için kıyafet seçimini o doğrultuda yapmasına rağmen diğer annelerin duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Velilerin bulunduğu bir WhatsApp grubunda Peixoto diğer annelerin kıyafet seçimi nedeniyle eleştirildiğini söyledi. Tatsız mesaj alışverişinin ardından WhatsApp grubundan ayrıldığını dile getiren Peixoto, "Evden çalışıyorum ve kendi programımı kendim belirliyorum. Oğlumun okulunda bu tür bir durumla ilk kez karşılaşıyorum" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bunun okul ortamı için uygunsuz olduğunu söyledi bazıları da fenomen ismin giyinme hakkını savundu.