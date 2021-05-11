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Yaşadığı apartmandan ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan Laureen Rhan’in tuhaf hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi, film ve kitaplarda esrarengiz bir şekilde kaybolan kişilerin hikayesine mutlaka denk gelmişsinizdir. Özellikle şehir efsanesi gelen bu hikayeler pek çok kez ilham kaynağı olmuştur. Sizler için yaşadığı apartmanda adeta buhar olup uçan Laureen Rahn’ın hala sırrını koruyan kayboluş hikayesini araştırdık.

Yaşadığı apartmandan ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan Laureen Rhan’in tuhaf hikayesi

Tarihler 26 Ninsa 1980’i gösterdiğinde henüz 14 yaşında olan Laureen Rahn, yaşadığı apartmandan kayboldu. Merrimack Caddesi üzerinde yer alan üç katlı binanın üçüncü katında oturan Rahn ailesi, olayın yaşandığı gece sıradan bir gün yaşıyordu. Kaybolduğu gece annesi Judith Rahn, isminin bilinmediği bir erkek ve kadın arkadaşını evine çağırmıştı. Polis kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Judith Rahn’ın erkek arkadaşı koridorda anlayamadığı bazı sesler duydu. Bu seslerin Judith tarafından bilerek çıkartıldığını düşünerek hiçbir şey yapmamayı seçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kızını kontrol etmek isteyen Judith Rahn, Laureen’ın odasına doğru giden yoldaki tüm ampullerin elle çıkartıldığını fark etti. Kızının odasına girdiğinde ise yatakta uyuyan bir gölge gördüğünü söyledi. Ancak ertesi sabah kalktığında kızının yatağında misafir ettiği kadın arkadaşının olduğunu gördü. Üstelik kızı ortalarda da yoktu.

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Laureen Rahn’ın kaybolmasından sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından anneye telefonlar gelmeye başladı. Bu telefonların büyük bir bölümü Kaliforniya, Santa Monika ve Santa Ana’da bulunan motellerden yapılıyordu. Polislerin telefon edilen yerleri araştırması üzerine bu motellerin çocuk pornografisine ev sahipliği yapan mekanlar olduğu fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Laureen Rahn’ın motellerde olması kesinleşti. Laureen apartmandan hiç çıkmamıştı. Aileye gelen ihbar telefonları kısa bir süre sonra kesilse de Laureen hiçbir zaman bulunamadı. İşin en gizemli yanı ise Judith Rahn’ın o gece misafir ettiği erkek arkadaşı olaydan yalnızca 5 yıl sonra intihar etti.

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