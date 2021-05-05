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Norveç’in Isdale Vadisi’nde bulunan yanan kadın cesedinin gizemi 51 yıldır çözülemiyor

Seray Üstün Seray Üstün
05.05.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970 yılının Kasım ayında Norveç’te bulunan Isdalen Vadisi’nde yanmış bir kadın cesedi bulundu. Yanmış bir kadına ait olan bu cesedin üzerindeki tüm kıyafetlerin etiketleri sökülmüştü. Tespitin yapılması imkansızdı. İlk adımda cinayet olarak algılansa da olay araştırıldıkça sahte kimlik ve şifreleri mesajlar ortaya çıktı. Tarihin en gizemli olayına bir şekilde adım atılmış oldu.

Norveç’in Isdale Vadisi’nde bulunan yanan kadın cesedinin gizemi 51 yıldır çözülemiyor

Bir adam ve iki küçük kız tarafından Isdale Vadisi’nde yanmış bir kadın cesedei bulundu. Bu bölge yerli halk tarafından uğursuz olarak adlandırılıyordu. Uğursuz olarak kabul edilmesinin en büyük nedeni ise sıklık bu lokasyonda intihar vakaları görülüyordu. Bulunan kadın cesedinin yüzü ve saçları yanmıştı ancak vücudunun arka kısmında herhangi bir iz yoktu. Üstelik olay baba ve küçük kızların cesedi görmesinden kısa bir süre önce yaşanmıştı. Çünkü olay yerinde hala keskin bir yanık kokusu vardı.

Yanmış cesedin yanında bulunan objelerde polislerin dikkatini çekti. Kırık bir şemsiye, bir saat, mücevher ve birkaç kişi kadının çevresine özenle yerleştirilmişti. Görgü tanıkları ile görüşmeler sonucu bir robot resim çizen polis ekipleri, kadının 25 ila 40 yaş aralığında olduğunu düşündü. Suç oranı oldukça yüksek olan Norveç’te bu denli korkunç bir olayın yaşanması insanları adeta dehşete sürükledi.

Olaydan birkaç gün sonra tren istasyonunda terk edilmiş iki valiz bulundu. Bu valizlerin içinde peruk, kıyafet, çay kaşığı, egzama kremi ve saç fırçası vardı. Valizlerde yanan kadının parmak izlerine rastlanması olayları oldukça ilginç bir noktaya taşıdı. Valizden çıkan bir bot sayesinde mağazalarla görüşen polisler sonunda kadının kimliğini tespit etti. Ama ulaştıkları isimlerde sahteydi.

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Norveç'te farklı isimler kullanarak pek çok farklı otelde kaldığı tespit edilen kadının aynı zamanda çok sayıda sahte pasaportu da vardı.

Kullandığı isimler ve kaldığı oteller şu şekildeydi;

  • Genevieve Lancier, Viking Oteli, Oslo, 21-24 Mart 1970
  • Claudia Tielt, Bristol Oteli, Bergen, 24-25 Mart
  • Claudia Tielt, Skandia Oteli, Bergen, 25 Mart-1 Nisan
  • Claudia Nielsen, KNA-Hotellet, Stavanger, 29-30 Ekim
  • Alexia Zarne-Merchez, Neptun Oteli, Bergen, 30 Ekim-5 Kasım
  • Vera Jarle, Bristol Oteli, Trondheim, 6-8 Kasım
  • Fenella Lorch, St Svithun Oteli, Stavanger, 9-18 Kasım
  • Ms Leenhouwfr, Rosenkrantz Oteli, Bergen, 18-19 Kasım
  • Elisabeth Leenhouwfr, Hordaheimen Oteli, Bergen, 19-23 Kasım

O dönemde casusluk faaliyetleri devam ediyordu. Bu nedenle polisler kadının bir casus olduğuna kadar verdi. Ancak valizinde bulunan şifreli bir not tüm düşünceleri yok ederek çalışmaları yeniden başladı. Bu şifreli not kadının kaldığı otellerin yazılı olduğu bir listeydi. Cesedin tespit edilebilmesi için otopsisine umut bağlandı.

Boynunun sağ kısmında bir morluk tespit edilen kadın hasta değildi ve hiç hamile kalmamıştı. Hayattayken yakıldığı tespit edilen kadının kanında yüksek oranda karbonmonoksit vardı ve midesinde uyku ilacı bulundu, fakat ilaç henüz etkisini göstermeden yakılmıştı. Ölüm nedeni intihar olarak gösterildi ve dosya kapatılarak kadın 1971 yılında gömüldü. Dosya intihar olarak kapatılsa da polis ekiplerinin büyük çoğunluğu bu olayın intihar değil de cinayet olduğunu savundu.

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Norveç
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