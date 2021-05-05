Norveç’in Isdale Vadisi’nde bulunan yanan kadın cesedinin gizemi 51 yıldır çözülemiyor

Bir adam ve iki küçük kız tarafından Isdale Vadisi’nde yanmış bir kadın cesedei bulundu. Bu bölge yerli halk tarafından uğursuz olarak adlandırılıyordu. Uğursuz olarak kabul edilmesinin en büyük nedeni ise sıklık bu lokasyonda intihar vakaları görülüyordu. Bulunan kadın cesedinin yüzü ve saçları yanmıştı ancak vücudunun arka kısmında herhangi bir iz yoktu. Üstelik olay baba ve küçük kızların cesedi görmesinden kısa bir süre önce yaşanmıştı. Çünkü olay yerinde hala keskin bir yanık kokusu vardı.

Yanmış cesedin yanında bulunan objelerde polislerin dikkatini çekti. Kırık bir şemsiye, bir saat, mücevher ve birkaç kişi kadının çevresine özenle yerleştirilmişti. Görgü tanıkları ile görüşmeler sonucu bir robot resim çizen polis ekipleri, kadının 25 ila 40 yaş aralığında olduğunu düşündü. Suç oranı oldukça yüksek olan Norveç’te bu denli korkunç bir olayın yaşanması insanları adeta dehşete sürükledi.

Olaydan birkaç gün sonra tren istasyonunda terk edilmiş iki valiz bulundu. Bu valizlerin içinde peruk, kıyafet, çay kaşığı, egzama kremi ve saç fırçası vardı. Valizlerde yanan kadının parmak izlerine rastlanması olayları oldukça ilginç bir noktaya taşıdı. Valizden çıkan bir bot sayesinde mağazalarla görüşen polisler sonunda kadının kimliğini tespit etti. Ama ulaştıkları isimlerde sahteydi.